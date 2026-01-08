子どもは親が気付かないうちに成長しています。時には思いがけない行動に驚くこともありますが、筆者のママ友はそんな子どもの行動に感動してしまったそうで……？ 「子どもたちの昼食用意するの忘れた！」すると娘から写真が送られてきて―