ホットランドから、全国の築地銀だこ店舗にて、期間限定商品「九条ねぎマヨ 特製ソース」が登場。2026年最初の期間限定商品として、香り高い旬の「九条ねぎ」を存分に楽しめる人気メニューが展開されます。 築地銀だこ「九条ねぎマヨ 特製ソース」 発売日：2026年1月18日（日）価格：1舟8個入り 750円（商品価格）※お持ち帰り 810円（税込）／店内飲食 825円（税込）販売店舗：全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を