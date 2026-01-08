野村ホールディングス（ＨＤ）は、２０２６年４月をめどに、定年後に再雇用した社員が現役時代と同じ給与水準で働けるよう、制度の運用を見直す。再雇用社員の働く意欲を引き出し、経験や専門性を生かしてもらう。富裕層の資産管理や法人向け投資運用業務といった分野で、専門知識や顧客基盤を持つ人材の流出を防ぐことも狙いだ。傘下の野村証券では、６０歳が定年となっている。１８年から従来の再雇用社員に加え、「シニア専