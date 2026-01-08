俳優の高杉真宙が主演する映画『架空の犬と嘘をつく猫』が、あす9日より全国公開される。本編より、高杉演じる主人公・羽猫山吹（はねこ・やまぶき）と、幼なじみで恋人となる佐藤頼（伊藤万理華）の印象的な告白シーンが解禁された。【動画】幼なじみから大切な人へ車中の告白シーン本作は、寺地はるなの同名小説が原作。脚本を手がけるのは、『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵。監督は、『愛に乱暴』