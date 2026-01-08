女子で史上初のプロレス大賞の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選ばれたスターダムの上谷沙弥（２９）が７日、都内で行われた授賞式に出席。黒と赤に金の帯というあでやかな振り袖姿で登場。「女子史上初のＭＶＰを受賞したぞー。イェーイ！沙弥様のことだから当たり前の賞だよな。プロレスラー全員を見下ろす景色は最高だよ」と声高らかに歓喜した。自身のＸでもＭＶＰと女子プロレス大賞の二冠を報告。コメント欄などでは「お召し物