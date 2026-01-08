火事があったのは札幌市厚別区厚別北4条2丁目の住宅敷地内にある車庫です。消防によりますと、午前8時ごろに通報があり、車庫に停車中だった車両から出火していて住宅に延焼のおそれがあるということです。けが人の情報は午前8時半時点で不明で、現在も消火活動が続いています。