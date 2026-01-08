実質賃金の増減率の推移厚生労働省が8日公表した2025年11月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価の変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比2.8％減った。減少幅は25年1月以来の水準で、マイナスは11カ月連続。名目賃金に当たる現金給与総額は47カ月連続のプラスとなったものの、物価の上昇に追い付かない状況が続いている。現金給与総額は、0.5％増の31万202円。物価の変動を示す消費者物価指数が3