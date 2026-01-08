ドジャースのブラスダー・グラテロル投手（２７）が、年俸２８０万ドル（約４億４０００万円）で契約合意に達したと７日（日本時間８日）、複数の米メディアが報じた。年俸調停を回避しての合意となった。１９年にツインズでメジャーデビューしたグラテロルは、前田健太投手（現楽天）らとのトレードでドジャースに移籍。平均球速１６０キロを超える速球を武器に中継ぎの一角で欠かせない存在となり、２０年〜登板数が２３、３