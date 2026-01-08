アメリカのトランプ大統領は、納期の遅れが問題になっている防衛関連企業の生産体制に強い不満を示し、改善するまで株主への配当や自社株買いを認めないと表明しました。トランプ大統領は7日、SNSへの投稿で防衛関連企業が「工場や装備品への投資を犠牲にして株主への巨額配当と大規模な自社株買いを行っている」と強い不満を表明。最新の設備を備えた工場を新たに建設するなど、生産体制を整えるまで「株主への配当や自社株買いを