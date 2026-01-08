アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラが新たに石油を売却して得る資金で、アメリカ製の製品だけを購入すると表明しました。トランプ大統領は7日、SNSに投稿し、「ベネズエラが新たな石油取引で得る資金で、アメリカ製の製品だけを購入する方針だと通知を受けた」と書き込みました。購入品目としては農産物や医薬品、医療機器に加え、「ベネズエラの電力網とエネルギー施設を改善するための設備などが含まれる」としています。ト