言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうに見えますが、じっくり考えて解けたときの爽快感は格別なはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いじむし□□□□ず答えを見る↓↓↓↓↓正解：くい正解は「くい」でした。▼解説それぞれの言葉に「くい」を入れると、次のようになります。くいいじ（食い意地）むしくい（虫食い）くいず（