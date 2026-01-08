ガンバ大阪は１月７日、J１百年構想リーグで着用する新ユニホームのデザインを発表した。新キットの特設サイトによると、デザインのコンセプトは「象徴でもあるストライプを再解釈」したものだという。１stユニに関しては、「シェブロンラインを掛け合わせた新しいストライプを縦に走らせました。長さが異なるラインを組み合わせ、細かく繊細な線が密集することで面に見えるようにデザイン」。「シャツの袖形状を昨年までの