1月7日午後、静岡市葵区にあるビルの女性用トイレに盗撮目的で侵入した疑いで37歳の男が現行犯逮捕されました。 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市清水区八千代町の会社員の男（37）です。警察によりますと、男は1月7日午後4時頃、静岡市葵区にあるビルの女性用トイレに、盗撮目的で侵入した疑いが持たれています。 トイレを利用していた女性が、隣のトイレの下の隙間からスマートフォンが差し込まれたのに