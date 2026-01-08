SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒のビスチェ＆白のミニフレアスカート姿を披露した。「台湾台北」とつづり、黒のビスチェに白のミニフレアスカート姿の写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「美しいプリンセス」「タイプすぎる」「めちゃめちゃ可愛すぎる」「可愛すぎる！」「マジでめっちゃめちゃかわいい〜」などの声が寄せられている。三上は、