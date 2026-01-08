メガハウスは、『忍たま乱太郎』より「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら雑渡さん」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら雑渡さん」(8,250円)『忍たま乱太郎』より、タソガレドキ忍軍忍び組頭“雑渡昆奈門”が登場。とても優秀な忍者で部下の