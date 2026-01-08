東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.02高値183.37安値182.71 184.02ハイブレイク 183.69抵抗2 183.36抵抗1 183.03ピボット 182.70支持1 182.37支持2 182.04ローブレイク ポンド円 終値210.97高値211.76安値210.94 212.33ハイブレイク 212.04抵抗2 211.51抵抗1 211.22ピボット 210.69支持1 210.40支持2 209.87ロ&#1254