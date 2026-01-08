東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.53高値9.59安値9.50 9.67ハイブレイク 9.63抵抗2 9.58抵抗1 9.54ピボット 9.49支持1 9.45支持2 9.40ローブレイク シンガポールドル円 終値122.25高値122.42安値122.01 122.85ハイブレイク 122.64抵抗2 122.44抵抗1 122.23ピボット 122.03支持1 121.82支持2 121.62ローブレイ