東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6721高値0.6767安値0.6717 0.6803ハイブレイク 0.6785抵抗2 0.6753抵抗1 0.6735ピボット 0.6703支持1 0.6685支持2 0.6653ローブレイク キーウィドル 終値0.5772高値0.5793安値0.5770 0.5810ハイブレイク 0.5801抵抗2 0.5787抵抗1 0.5778ピボット 0.5764支持1 0.5755