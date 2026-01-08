株式会社 明治が2025年10月14日から四国エリア限定で販売している「明治とうふ感覚ヨーグルト YOFU（以下、YOFU）」をご存じでしょうか。明治とうふ感覚ヨーグルト YOFU「おかずにヨーグルト！？」篇（15秒）（YouTube）https://youtu.be/bJ7mGBe7Blk「とうふ感覚で食べられるヨーグルト」「ひと手間加えるだけで副菜やおつまみとして楽しめる」「時短タイパを実現」といった売り文句が並ぶYOFUについて、同社グローバルデイリー