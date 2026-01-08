中国による「軍民両用品」の日本への輸出規制強化で、経済への影響が懸念される中、日本商工会議所の小林会頭は「民間の経済交流を途切らせないよう心を砕くべきだ」と強調しました。【映像】小林健会頭の発言日本商工会議所・小林健会頭「難しい時期ほどね、民を持って官を促す、経済を持って政治を促すということを粘り強くやっていく以外にやはり王道はないと思うんですね」日中経済協会などが主催する賀詞交歓会に参加した