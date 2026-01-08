サッカーのJ1川崎フロンターレは7日、川崎大師で必勝祈願を行った。長谷部茂利監督（54）やイレブンらが荘厳な雰囲気の大本堂で護摩祈祷を受け、燃えさかる炎の前で悲願成就を祈念。ファジアーノ岡山から加入したGKスベンド・ブローダーセン（28）は「お祈りの時の印象が凄く強い。めっちゃ感動しました。こんなに大きいところは初めて。岡山の時は練習所近くの小さな神社だったので」と感激した様子を見せた。祈願後は長谷部