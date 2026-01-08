・ＮＹダウ４８９９６．０８（－４６６．００） 高値４９６２１．４３ 安値４８９５１．９９ ・Ｓ＆Ｐ５００６９２０．９３（－２３．８９） ・ナスダック総合指数２３５８４．２７（＋３７．１０） 出所：MINKABU PRESS