７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４６６．００ドル安の４万８９９６．０８ドルと４日ぶり反落した。前日まで連日で最高値を更新していたとあって、利益確定目的の売りが出て全体相場を押し下げた。トランプ米大統領が防衛関連企業の生産状況に対し不満を表明したうえで、配当や自社株買いを認めないとする考えを自身のＳＮＳに投稿した。更に、大規模な機関投資家が戸建て住宅の購入を禁止するための措置を講じる姿勢を示