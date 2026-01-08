【プレミアリーグ第21節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 4-3(前半1-2)リーズ<得点者>[ニ]ハービー・バーンズ2(36分、90分+12)、ジョエリントン(54分)、ブルーノ・ギマランイス(90分+1)[リ]ブレンデン・アーロンソン2(32分、79分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(45分+5)<警告>[ニ]マリック・ティアウ(7分)、アンソニー・ゴードン(45分+3)、ジョエリントン(45分+6)[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィ