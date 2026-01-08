[1.7 プレミアリーグ第21節 ニューカッスル 4-3 リーズ]リーズは7日、プレミアリーグ第21節のニューカッスル戦で3-4の敗戦を喫した。MF田中碧は5試合連続のベンチスタートとなり、10分表示となった後半アディショナルタイムの7分に出番が訪れた。ニューカッスルは前半14分、DFマリック・ティアウがクロスを頭で折り返したボールはGKルーカス・ペリに向かったが、GKがキャッチしたボールをゴール方向へこぼしてしまう。これをDF