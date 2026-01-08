【プレミアリーグ第21節】(ターフ モア)バーンリー 2-2(前半1-0)マンチェスター・U<得点者>[バ]オウンゴール(13分)、ジェイドン・アンソニー(66分)[マ]ベンヤミン・シェシュコ2(50分、60分)<警告>[バ]ハンニバル・メイブリ(41分)、ライル・フォスター(90分+5)、スコット・パーカー(89分)観衆:21,047人