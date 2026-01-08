物価の変動を反映した働く人1人あたりの去年11月の「実質賃金」が前の年の同じ月と比べて2.8%減り、11か月連続で減少しました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人あたりの去年11月の現金給与の総額は31万202円で、前の年の同じ月から0.5%増え、47か月連続の上昇となりました。一方、物価の変動を反映した去年11月の「実質賃金」は、前の年の同じ月と比べて2.8%減り、11か月連続のマイナス