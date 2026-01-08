去年11月の実質賃金が発表され、前年同月比で11か月連続のマイナスになりました。厚生労働省が発表した毎月勤労統計の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた去年11月の1人あたりの給与は、平均31万202円で、前の年の同じ月と比べて0.5％増え、47か月連続のプラスです。一方、物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて2.8％減り、11か月連続のマイナスとなりました。厚労省は、「基本給について