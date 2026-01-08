センターラインを越えて対向車と正面衝突する事故を起こし、乗客だった日本人の乳児を死亡させた70代のタクシー運転手が、検察に送致された。7日、警察などによると、ソウル・竜山（ヨンサン）警察署は、交通事故処理特例法違反（致死傷）の疑いで、70代のタクシー運転手Aを先月末、身柄を拘束せずに検察へ書類送検した。Aは、昨年10月21日午後7時ごろ、ソウル市竜山区の道路でセンターラインを越え、反対車線を走行していた乗用車