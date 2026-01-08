Gakken（学研ホールディングスグループ）は、ディズニーのパークに隠された物語を描く小説シリーズ第2弾『S.E.A. シンジ・タカハシと怒りのストーム・ボア』の予約販売を2026年1月8日より開始しました。秘密結社S.E.A.の若き冒険者シンジが、世界を救うため“嵐の心臓”へと挑む痛快ファンタジーシリーズ最新刊が登場。 Gakken『S.E.A. シンジ・タカハシと怒りのストーム・ボア』 発売予定日：2026年2月19日（木）