物価の上昇を反映した11月の実質賃金は11カ月連続でマイナスとなりました。全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象にした「毎月勤労統計調査」（速報値）によりますと、働く人1人当たりの「現金給与総額（名目賃金）」は31万202円で、前の年の同じ月から0.5パーセント増え、47カ月連続の上昇となりました。一方、物価の変動を反映した「実質賃金」は、前の年の同じ月から2.8パーセント減少して11カ月連続でマイナスとなりました