楽天から海外FA権を行使した則本昂大投手（35）について、日米両球団からオファーがあると7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は「過去2シーズンで48セーブを挙げた則本はメジャーリーグからのオファーを検討中だ。NPBからのオファーも検討しており、今週末までには決断を下す可能性が高い」と記した。則本は昨年11月のファン感謝祭で