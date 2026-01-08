日本航空（JAL）は、「JALunLun 新春セール 2026」の一環で「海外航空券タイムセール」を1月7日から16日まで実施している。往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は1月7日から9月30日までで、路線により異なる。予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが