ディーンは再びドジャースのユニフォームを着るか(C)Getty Imagesジャイアンツは現地時間1月6日、外野手のジャスティン・ディーンをメジャー40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）にしたことを発表。【動画】打球がフェンスとフィールドの間に挟まったのを訴えるディーンを見るドジャースはオフにロースターの枠を空けるためにディーンを放出した際、ジャイアンツが獲得。だが再び事実上の戦力外となった。わずか2か月での放出