2025年10月の高市政権発足で就任した鈴木憲和農林水産大臣が推し進めている「おこめ券」。とはいえ、必ずしも全自治体が配布しなければならないというわけではない。【写真】「こんな服装で?」称賛された鈴木憲和農水相の視察ファッション政府は補正予算に物価高対策として自治体への交付金、重点支援地方交付金を2兆円計上しているが、交付金でおこめ券や商品券などを配布するかどうかは各自治体の判断に任せるとしている。