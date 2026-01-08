アメリカのトランプ大統領は7日、国内で進む住宅価格の高騰の抑制に向け、機関投資家による「一戸建て住宅の追加の購入を禁止する措置をとる」と明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで、「長きにわたり、住宅の購入と所有はアメリカン・ドリームの頂点と見なされてきたが、バイデン前大統領と民主党による史上最高水準のインフレで、アメリカ人にとって、ますます手の届かないものとなっている」と投稿しました。そのうえ