なぜあなたの話は相手に届かないのか。教育コンテンツプロデューサーの犬塚壮志さんは「説明が下手な人は自分が話したいことだけを言い続けてしまう。説明がうまい人は自分が話す内容を固定せず、相手の反応を見ながら言葉を柔軟に変えている」という――。（第1回）※本稿は、犬塚壮志『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■なぜ誰もあなたの話を聞こうとしないのか