¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù²Ö¹¾²Æ¼ù¡ß¸«¾å°¦ ¸ø³«Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª 2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ10´Û¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù¡£ºùºäÍÎ¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢STUDIO4¡î¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ç¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¸«¾å°¦¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ì¤Èµ­²±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥¿¤È¡¢Æ±¤¸¶­¶ø¤ËÃÖ¤«