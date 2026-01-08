米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のバスター・オルニー記者は７日（日本時間８日）、ホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で加入する村上宗隆内野手（２５）にマイナー拒否条項が組み込まれていることを自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で報じた。メジャー契約を結ぶ選手の多くの契約に組み込まれるマイナー拒否条項。たとえ成績が落ち込んでも、本人の同意を得ずにマイナーに降格させることはできな