読書感想文-この言葉に悩まされた人は多いだろう。小・中学校の夏休みの課題になることが多く、長い休みが終わる直前に必死で書いた苦い経験がある人も多いはずだ。ネットやSNSでは「読書感想文ってほんとにいるのか？」「文章の書き方も知らない子どもが書いても意味がない」「読書感想文という風習、やめるべき」という意見もよく見る。筆者はこの論調に基本的には賛同しつつも、実は「読書感想文」で身に付く汎用的なスキルもあ