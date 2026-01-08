広島の新人９選手（支配下７人、育成２人）が７日、広島県廿日市市の大野寮に入寮した。ドラフト４位の工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は、自主トレで大野練習場を訪れていた栗林良吏投手（２９）と対面し、エールを送られた。１年目からセーブ王を目標に掲げる最速１５９キロ右腕。“栗林ロード”を歩む決意を固めた。入寮後、工藤がロビーで取材を受けている途中だ。栗林が食堂に足を延ばした。偶然が重なり、２人は固く