気象台は、午前8時16分に、なだれ注意報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表（雪崩注意報） 8日08:16時点美濃地方では8日夕方まで、飛騨地方では8日昼前から8日夜のはじめ頃まで、大雪や電線等への着雪に注意してください。岐阜県では、8日夕方まで落雷に、10日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値