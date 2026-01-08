私はリリカ（32）。夫のタツヤ（32）と娘のユリ（5）と3人で暮らしています。義実家は徒歩10分の距離で、義母は孫を預かったり、たまにおかずを持ってきてくれたりと協力的です。義母も義父も、娘だけではなく私にも気遣ってくれる部分は多くあるのですが……。実は、義母の価値観にとても困っているんです。今日は夫の提案で、急ではありますが焼肉を食べに行くことになりました。車に乗り込もうとしたとき、義母からLINEが来まし