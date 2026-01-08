【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,996.08 ▼466.00（1/7）NASDAQ：23,584.28 △37.10（1/7） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。高値圏で推移していた中で、持ち高調整の売りが株式市場の重荷となりました。ダウ平均は小幅高で始まり、序盤から取引時間中の最高値を更新しました。しかしながら高値圏とあって利益確定の売りが出たことで、早々に下落に転じる展開となりました。