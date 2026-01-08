マンチェスター・シティー戦でゴールを決めたブライトンの三笘薫＝7日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）【マンチェスター（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで7日、ブライトンの三笘薫はアウェーのマンチェスター・シティー戦で0―1の後半15分に同点ゴールを決め、同38分まで出場した。今季2点目。試合は1―1で引き分けた。リーズの田中碧は3―4で競り負けたアウェーのニューカッスル戦で後半追加タイム