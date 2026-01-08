広島の新人９選手（支配下７人、育成２人）が７日、広島県廿日市市の大野寮に入寮した。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は、宮城県仙台市にある慈眼寺の住職・塩沼亮潤氏（５７）から受け取った色紙を手に入寮した。色紙には「人生生涯小僧の心」と記されており「小僧っぽくがむしゃらにやりたい」と意気込んだ。塩沼氏は２０代の時に奈良・吉野の大峯山の山頂まで往復４８キロを１０００日間上り下りする「千