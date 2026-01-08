今春から放送されるNHK連続テレビ小説『風、薫る』でヒロインを務める俳優の上坂樹里さん（20）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新。華やかな晴れ着姿を披露した。「背筋が伸びる思いです」上坂さんは、「晴れ着お披露目会」に参加したことを報告し、華やかな晴れ着姿を投稿。「今年も素敵な振袖を着させていただき、背筋が伸びる思いです」といい、「感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事と丁寧に向き合い精進してま