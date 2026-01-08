「Phone (3a) Lite」の楽天モバイル限定カラーのレッド。日本市場限定での投入となる 1月7日に、FeliCaやeSIMに対応したエントリークラススマートフォン「Phone (3a) Lite」を発表したNothing。イギリス発のスタートアップブランドながら、昨年発売した2機種でもFeliCaを搭載するなど、日本市場を重視する姿勢を見せている。Nothing Japanでマネージングディレクターを務める黒住吉郎氏は