気象台は、午前8時6分に、大雪警報を上川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・上川町に発表 8日08:06時点上川地方では、8日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報9日にかけて注意■留萌市□なだれ注意報9日にかけて注意■士別市□なだれ注意報9日にかけて注意■名寄市□なだれ注意報9日にかけて注意■富良野市□なだれ注意報9日にかけて注意■鷹