【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比08銭円安ドル高の1ドル＝156円71〜81銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1671〜81ドル、183円02〜12銭。目立った取引材料が乏しかったほか、9日に昨年12月の米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強く値動きは限られた。